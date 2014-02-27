Наместник Почаевской Лавры готов принять комиссию облсовета для подтверждения отсутствия на территории «титушек» и оружия

В Тернопольской области наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры, Митрополит Почаевский, Викарий Киевской Митрополии Владимир заявляет о готовности принять комиссию облсовета для подтверждения, что на территории комплекса нет «титушек» и оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в его обращении к председателю областного совета Василию Хоминцу, размещенном на официальном сайте Лавры.

В нем сказано, что «нездоровые силы» нагнетают напряженность и панику в украинском обществе.

«В последнее время в СМИ появляется информация, которая не имеет никакого фактологического основания для существования и не может иметь другой цели для распространения, кроме как только разжигание вражды и побуждение к экстремизму по отношению к Почаевской Лавре: «в Почаевской Лавре скрываются титушки», «на территорию Лавры пропускают исключительно по паспортам», «в Почаевской Лавре хранится оружие», «из Лавры вывозят святыни» и т.п. ... Такую неправду и ложь может навязывать людям только тот, кто потерял элементарное человеческое достоинство и совесть. Эту неправду, ложь, брехню может распространять слуга не Бога, а сатаны, потому что дьявол «Искони отец лжи», то есть «с самого начала отец лжи и неправды», – сказано в обращении.

В нем наместник также отмечает, что подобные обвинения по адресу духовного комплекса не отвечают действительности и что Лавра это готова доказать в любой момент.

«Мы в любое время готовы принять сформированную Вами комиссию, которая сможет осмотреть лаврские помещения и убедиться в том, что на братию Почаевской Лавры клевещут», – сказано в обращении.

Как сообщал УНИАН, вчера духовенство Почаевской Свято-Успенской Лавры в Тернопольской области заявило о попытке захвата одного из храмов духовного комплекса активистами Тернопольского Евромайдана, которые 25 февраля приезжали в Почаев на молебен.

Милиция опровергла информацию о попытках захвата Почаевской Лавры и о том, что якобы неизвестные совершали хулиганские действия поблизости и на территории святыни.

Правоохранители заверили, что молебен активистов тернопольского Евромайдана под стенами Почаевской лавры прошел без нарушений общественного порядка.

24 февраля представители Самообороны взяли под контроль Почаевскую Лавру, чтобы не допустить вывоза святынь и ценностей.

Справка УНИАН. Почаевская Свято-Успенская Лавра расположена на севере Тернопольской области в Кременецком районе. Все сооружения Лавры в настоящее время принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата.