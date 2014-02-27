Обращение митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря к жителям Крыма

Дорогие крымчане!

Сегодня, при виде происходящего в нашем общем доме, сердца людей наполнены тревогой. Я убедительно прошу вас сохранять мир, согласие и единство. Священнослужители в очередной раз призывают всех людей к молитве во имя сохранения мира.

К огромному сожалению, многие слова в наше время обесценены. Но я обращаюсь к каждому из вас – цените важные для каждого человека духовные смыслы, берегите и уважайте главное – человеческую жизнь. Еще раз хочу напомнить вам Евангельские строки, которые каждому из нас обращает Господь: «это заповедую вам, да любите друг друга» (Ин. 15,17) и «молю…, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе…» (Ин. 17,21)».

Дорогие крымчане, призываю всех бережно хранить единство и согласие. Будем вместе молиться о даровании Господом мира нашей Богоспасаемой Крымской земле.

Благословение Божие да пребудет с вами.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь