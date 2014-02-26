В ВР установили портреты героев Небесной сотни

В Верховной Раде Украины появилась аллея Небесной сотни.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

Как говорится в сообщении, сегодня в ВР пришли матери с портретами погибших в терновых венках, чтобы почтить память Небесной сотни.

С матерями пообщались председатель Верховной Рады Александр Турчинов и председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Турчинов пригласил матерей зайти в парламент, чтобы они из портретов погибших создали аллею Небесной сотни.

Одна из женщин сообщила, что портреты будут стоять в парламенте на протяжении 40 дней.

«Теперь в Верховной Раде есть коридор боли материнской. Это будет напоминанием всем о недопустимости насилия», - сказал Турчинов, подчеркнув, что политики и гражданское общество должны приложить все усилия, чтобы подобное не повторилось.