В ВР установили портреты героев Небесной сотни

17:55, 26 февраля 2014
Православие
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В Верховной Раде Украины появилась аллея Небесной сотни.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

Как говорится в сообщении, сегодня в ВР пришли матери с портретами погибших в терновых венках, чтобы почтить память Небесной сотни. 

С матерями пообщались председатель Верховной Рады Александр Турчинов и председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк. 

Турчинов пригласил матерей зайти в парламент, чтобы они из портретов погибших создали аллею Небесной сотни. 

Одна из женщин сообщила, что портреты будут стоять в парламенте на протяжении 40 дней. 

«Теперь в Верховной Раде есть коридор боли материнской. Это будет напоминанием всем о недопустимости насилия», - сказал Турчинов, подчеркнув, что политики и гражданское общество должны приложить все усилия, чтобы подобное не повторилось.

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