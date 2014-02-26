Митрополит Почаевский Владимир: В 80-х нас обвиняли, что мы националисты, а теперь, что москали

26 февраля ситуация в Успенской Почаевской лавре спокойная. 24 февраля в лавру стали поступать звонки о готовящейся провокации в Почаеве. Об этом сообщил монастырский сайт. Смысл провокации был в том, что дети и женщины, которых привезут, должны зайти в один из храмов Почаевской лавры и оттуда не выходить. Когда очередные попросят приезжих оставить храм, планировалось устроить шум, который журналисты обязательно должны зафиксировать на фото- , видеоаппаратуру и с соответствующими комментариями запустить в СМИ.

Узнав об этом, 25 февраля, люди начали с самого утра собираться в Лавре.

До приезда «гостей» братия и православные христиане образовали плотную живую стену перед Святыми вратами обители и служили акафисты. Увидев это, «гости» поняли, что им сегодня не удастся осуществить задуманное. Поэтому, помолившись у памятника Бандере, они разъехались.

Митрополит Почаевский Владимир:

Кланяюсь вам за вашу веру и за вашу любовь к святой обители!

То, как мы живем в Почаевской Лавре, и как трудится братия - все вы знаете и видите. Об этом свидетельствует и сама лавра, к которой вы поспешили молиться. Какова ситуация все вы понимаете.

Итак, почему мы позвонили в колокола и обратились к вам? Потому что еще вчерашний вечер был очень сумбурным. Постоянно раздавались звонки, в которых люди выражали свою тревогу и сообщали о том, что слышали призывы определенных людей - ехать в Почаевскую лавру, чтобы ее захватить.

В чем нас обвиняют? Нас обвиняют в том, что у нас скрывается Янукович. На этот бред я даже не знаю, что говорить. Еще говорят, что у нас здесь скрываются 200 «титушок» - преступники с оружием... Якобы проезжал автобус по кременецкой дороге, увешанный иконами, при проверке которого увидели, что там оружие и т.п. При этом они же сами его пропустили. Почему?

Я говорил по телефону с теми, кто нас подозревает в чем-то и предлагал: придите, я вас встречу и какое помещения в лавре вы скажете открыть, открою. Если что-то найдете, даю вам руку, отрезайте все мои пальцы.

Но сами, братья и сестры, понимаете, что эти люди говорят такое, что мы, православные, такого не можем даже в голове составить - одна ложь и неправда.

Теперь снова появилась информация, что из Тернополя едет в Почаев группа, между ними есть депутаты, которые желают с нами встретиться. Как оно дальше будет - не знаем...

Поступила еще такая информация, что с Майдана выезжает тоже часть людей, потому что здесь как бы есть «титушки» и скрывается та особа, о которой я вам сказал.

Об этом, братья и сестры, мы вам будем сообщать если возникнет опасность: или звоном, или другим методом. Будем, братья и сестры, готовиться ко всему, потому что это действительно испытание нашей веры. Жить православному христианину непросто, умирать, видно, что еще сложнее.

С начала веков дьявол был человекоубийцем, лжецом, и только те, кто являются его рабами, могут творить его волю. Истинные православные христиане на такую ложь и на такие дела не способны.

*** Сегодня журналисты приходили, спрашивали, почему мы не впускаем. Я говорю: «Какова причина вашего прихода? Так, до сегодняшнего дня мы всегда всех впускали. А вы видите, что сейчас творится в государстве? Вы взяли детей, приехали сюда и захотели молиться... Помолитесь у себя дома сегодня, завтра, а когда ситуация стабилизируется, тогда будут открыты ворота и все вы будете заходить. Но, что мы не говорим, им все не то.

К чему мы не призываем, мы все не такие - мы москали и т.п. И я 60 лет живу в Украине, мои братья живут здесь, родители родились и жили на этой земле, похоронены здесь, я не приехал из другой страны.

Они такие герои сегодня, но надо было показывать свой героизм тогда и в 1980-х, когда невозможно было приписаться в лавре ни за какую цену. Надо было тогда проявить героизм и побороться с советской властью. Тогда нас обвиняли, что мы националисты, а теперь - что москали.

Мы, братья и сестры, не пытаемся никому угождать. Через то пусть они знают, что святыню мы не отдадим, она православная святыня в лоне канонической Церкви. Они могут ее захватить только для того, чтобы нас всех перестрелять. Но для нас жизнь - это Христос, а смерть - преобретение.

Все мы знаем, что наша вера - правильная и мы стремимся к вечному спасению. А то, что мы с вами сейчас переживаем, это, братья и сестры, испытание нашей веры. За это не будем малодушничать, будем просить от Бога помощи, заступничества Божьей Матери, Которая защитили лавру в 1675 году от турок. Надеемся, что Она и теперь защитит и нас, и вас. А наши дети и внуки смогут приходить, поклоняться нашим святыням и спасать свои души.