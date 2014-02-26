Пресс-секретарь предстоятеля УПЦ: Не время болтать - время работать!

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Нашумевшее выступление главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ в прямом эфире телеканала ICTV на программе «Свобода слова» 24 февраля.

Это был четвертый прямой эфир о.Георгия за день.

Перед этим: часовой эфир на hromadske.tv; часовой эфир на радио «Эра», лития по убитым на Майдане и общение с людьми; 1,5 часа в прямом эфире благотворительного телемарафона «Небесная сотня» на "5 канале" и 2 часа в студии ICTV. Время - 01:00 вторника, 25 февраля...

После эфира в "Свободе слова" - еще часовое интервью «Эху Москвы».

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Расшифровка выступления прот.Георгия от портала «Православие и мир»

Я не знаю, заметили ли зрители, но я ушел, меня просто остановили и вернули. Я прочувствовал на себе в этой студии и понял.

Сегодня у нас очень важное событие в Церкви произошло. Фактически избран местоблюститель Киевской митрополитчей кафедры — митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий. При этоммитрополит Владимир остается предстоятелем Украинской Православной Церкви. Если Господь дарует ему здравие, то он вернется к исполнению своих обязанностей, если Господь примет его душу, будут назначены выборы митрополита Киевского. Мы молимся во всех храмах Украинской Православной Церкви за Блаженнейшего митрополита Владимира и поминаем нового местоблюстителя.

Я сегодня по долгу своей службы подошел к нему сразу после Синода, на котором было принятообращение к власти, принято обращение к людям, создана комиссия по диалогу с «Киевским патриархатом» в ответ на их просьбы, и спросил: «Владыка, будет брифинг?». Он на меня смотрит: «Что?» Я говорю: «Брифинг, журналисты…». «А что, их кто-то уже собрал? Не время разговаривать. Время молиться».

И вот я это прочувствовал. И хочу вам сказать: «Не время болтать — время работать».

Более того — не время радоваться и не время праздновать. Потому что у нас сейчас Масленица, на которой 9 дней будет по погибшим людям. В этой стране должны быть отмененены все развлекательные мероприятия. Потому что это плоть от плоти, кровь от крови нашего народа, и мы должны скорбеть всем народом.

Церковь предлагает продолжить траур до Пасхи, потому что перед Пасхой будет 40 дней. Не время «8 марта» советское праздновать или еще что. Время трезво думать что делать и как выходить из кризиса. А вот как выходить? Давайте тоже посмотрим на Церковь.

У нас была неделя о Страшном Суде. Мы ее уже прошли. У нас впереди Прощеное воскресенье. Это примирение, которого так желают люди. Но прощение и примирение не предполагают избавления от ответственности и от наказания за преступления.

Если человек, который совершил преступление против человека, который убивал или отдавал приказы убивать, не будет наказан судом человеческим справедливым, его ждет нелицемерный Суд Божий без милости. Такова Божья правда. Поэтому пусть все, кто нарушает Божьи заповеди, кто в этой стране ворует, врет, убивает и творит насилие над людьми, помнит о Суде Божьем.

Тут говорили о люстрации. Это очень просто: не убий. Виновные в насилии не должны получать должности в этой стране. Есть заповедь: не укради. И виновные в коррупции… Все очень просто, давайте посмотрим на доходы этих людей и на то, что они имеют. Если не сходится, ничего отнимать не нужно. Пусть останется. Но больше никогда этот человек не должен работать на государственной службе. Если мы знаем, что эти люди лгут и их ложь приводит к ужасным последствиям — то ли в экономике, то ли в других сферах жизни — давайте точно так же попросим этих людей заниматься чем-то частным.

Я здесь сидел, мне были интересны два человека: Богомолец и Парубий. Потому что Богомолец реальное дело делает, а самооборона охраняла Лавру, когда пришли сообщения после информационных вбросов, не будем говорить откуда, и фактически мы могли иметь проблемы еще на территории Лавры.

Преступник, который несет наказание, он уже примирился с тем, против кого совершил преступление. И тот, кто получил от преступника, он также простил его.

А потом, после Прощеного воскресенья у нас 47 дней поста. Времени для покаяния и искупления. Ибо грешны все. А у нас уже — одни праведные, а другие — во всем виноваты. И напомню: власть — это и оппозиция. Хотя я и не политолог, я так понимаю вообще государственное устройство. Поэтому я считаю, что после нашего примирения общественного должно быть долгое время искупления, покаяния и работы. И если мы пройдем и придем наконец, как мы в посту приходим к Страстной неделе, к Голгофе, мы эту Голгофу проходим, мы ее еще не прошли — тогда у нас возможно воскресение Украины. Мы тогда достойны будем. Пасха — это переход. Когда-то богоизбранный народ выходил из рабства фараона, из рабства египетского и через пустыню шагал к земле обетованной. Точно так и мы должны себе цель поставить и к ней шагать.

Если мы христиане, если мы верующие люди, то у нас должны работать Божии заповеди прежде всего. И мы когда-то были атеистическим государством. Мы даже не знали что такое заповедь «не убий». Теперь мы очень хорошо знаем, что означает эта заповедь. Но Господь в Евангелии говорит, что «вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной» (Матф. 5:22).

Мы должны прекратить называть друг друга фашистами, нацистами, «титушками», «москалями» — как угодно. Давайте относиться друг к другу как к человеку, у которого есть имя, который создан по образу и подобию Божьему, и если уж не можем называть друг друга братьями и сестрами, то хотя бы — гражданами. Вернемся к этой формуле, которая была еще в советские времена.