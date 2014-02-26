Митрополит Онуфрий поддержал рекламу текстов из Библии

Новоизбранный местоблюститель Украинской православной церкви митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в свое время поддержал инициативу размещать тексты Священного Писания на биллбордах и сити-лайтах.

В 2003 году, когда в Черновцах впервые на центральной площади города были размещены десять заповедей Закона Божиего, местный горсовет по обычаю советских времен дал задание убрать новаторскую на то время социальную рекламу.

Митрополит Онуфрий вместе с другими религиозными лидерами края вмешался в процесс и поддержал использование библейских текстов в социальной рекламе, что действительно способствует поднятию уровня духовности и морали в обществе.

Сегодня улицы города Черновцы и главные дороги области украшают десять заповедей Божиих и тексты из Евангелий, Притч, Исаии, Иеремии и Псалмов. Буковина предлагает всем регионам страны использовать данный тип социальной рекламы.



