Заявление Высшего Церковного Совета РПЦ в связи с угрозой насильственных действий в отношении канонической Церкви в Украине

В последние дни мы стали свидетелями неприкрытых угроз в отношении святынь Украины, чтимых православными верующими во всем мире и законно находящихся в ведении канонической Православной Церкви. Киево-Печерская и Почаевская Лавры стали объектами провокаций со стороны радикалов. Угрозам нападения подвергалось Сумское епархиальное управление.

Мы обращаемся ко всем православным христианам Украины, невзирая на их политические предпочтения, с призывом не допустить посягательств на святыни. Благодарим тех, кто уже вставал на защиту храмов и обителей, не дав подвергнуть их поруганию и отторгнуть от истинной Церкви.

Вознося молитвы о прекращении распрей в среде братского украинского народа, призываем помнить, что путь к гражданскому миру на Украине исключает религиозное противостояние, привнесение розни в стены храмов и монастырей.