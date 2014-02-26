Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний: Я готов ответить за каждое свое слово и за каждое свое действие

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич):

- Так случилось, что в связи с болезнью Блаженнейшего Митрополита Владимира, с конца декабря на мне лежала большая ответственность за судьбу Украинской Православной Церкви и Украинского Государства в целом.

Я не прятался от ответственности: делал обращения на всех богослужениях, в которых принимали участие руководители Государства; говорил на встречах ВСЦИРО с Президентом и оппозицией; говорил на круглых столах; давал интервью и комментарии; искренне молился за сохранение мира и неоднократно, в том числе и в глаза Президенту, генеральному прокурору и министру внутренних дел, однозначно осуждал и просил не допустить любое насилие.

В это время, когда Украинская Православная Церковь председательствует во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций, мне пришлось участвовать в подготовке документов и лично их подписывал от имени Украинской Православной Церкви.

Одновременно я делал все возможное, чтобы сохранить единство нашей Церкви и не допустить внутренних конфликтов и разделений.

К сожалению, сейчас в СМИ распространилась анонимное заявление, которое меня глубоко оскорбляет.

Я готов ответить за каждое свое слово и за каждое свое действие. Я готов выслушать каждого, кто имеет что-то против меня. Но это должен быть реальный человек и информация обо мне должна быть достоверна.