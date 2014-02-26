Духовенство Почаевской лавры заявляет, что готовилась провокация для захвата одного из храмов духовного комплекса

Духовенство Почаевской Свято-Успенской лавры в Тернопольской области заявляет о попытке захвата вчера одного из храмов духовного комплекса.

Как сказано в официальном заявлении Почаевской лавры, информацию о подготовке провокации духовенство лавры получило еще вечером 24 февраля.

«Суть провокации сводилась к тому, что дети и женщины, которых привезут, должны были зайти в один из храмов Почаевской Лавры и оттуда не выходить. Далее, когда дежурные попросят приезжих освободить храм, планировалось поднять шум, который журналисты обязательно должны были зафиксировать на видеоаппаратуру и с соответствующими комментариями запустить в СМИ», – сказано в заявлении.

В нем также сообщается, что 25 февраля, чтобы предупредить провокацию, в Лавре массово начали собираться люди, заблокировав центральный вход в монастырь.

«Перед приездом раскольников братия и православные христиане создали сплошную живую стену перед Святыми вратами обители, где и служили акафисты. Увидев такие обстоятельства, раскольники поняли, что им сегодня не удастся звершить задуманное преступное дело. А потому последние, помолясь возле памятника Бендеры, разъехались», – сказано в заявлении Почаевской лавры.

Как сообщал УНИАН, вчера милиция опровергла информацию о попытках захвата Почаевской Свято-Успенской лавры и о том, что вроде бы неизвестные совершают хулиганские действия вблизи и на территории святыни.

«В действительности никаких конфликтов и нарушений общественного порядка в Почаеве нет», – сказано в сообщении милиции.

Стражи порядка уверили, что молебен активистов тернопольского Евромайдана у стен Почаевской лавры прошел без нарушений общественного порядка.

24 февраля представители Самообороны взяли под контроль Почаевскую Лавру, чтобы не допустить вывоза святынь и ценностей.

Справка УНИАН. Почаевская Свято-Успенская лавра расположена на севере Тернопольской области в Кременецком районе. Все сооружения Лавры сейчас относятся к Украинской православной церкви Московского патриархата.