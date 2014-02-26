Епископ Львовский и Галицкий Филарет: Мы не фашисты, а народ Божий

Ответ епископа Львовского и Галицкого Филарета всем, кто заинтересован в сепаратизме через запугивание граждан Украины в вероятном одобрении жителями Западной Украины фашизма.

- Отслеживая динамику последних общественных настроений, должен отметить, что резкое обвинение жителей Западной Украины в фашизме является проявлением сепаратизма и обострения конфликтов, что негативно влияет на поиски взаимопонимания среди украинского народа.

Мы не фашисты и не нацисты, в чем хотят определенные силы сегодня запугать жителей Востока и Юга нашей страны! Господь наделил нас большой милостью - дал нам могущественную державу - Родину одну для всех, кому она дорога. Этот дар от Бога мы должны уважать и работать над тем, чтобы Украина была благодарной Богу за такой подарок. И наша благодарность Ему - это наша достойная жизнь в уважении и любви к окружающим, в самопожертвованию каждого на своем месте, честно отстаивая свою позицию.

Последние события в Киеве, смерть наших сограждан должны раз и навсегда научить нас быть сознательными и не быть слепыми. Мы должны отвечать за будущее своего государства, плодотворно и честно работая, каждый на своем месте. Мы должны наконец научиться искренне молиться и в этой молитве воспитывать своих детей. И все это возможно, если мы действительно научимся любить людей!

Мы должны научиться не просто любить людей, но и уважать их убеждения. Я призываю и наших галичан быть мудрыми и интеллигентными людьми, для которых христианские приоритеты должны занимать важнейшее место в жизни. Будьте благоразумны и мудрые - только такая позиция позволит всем нам уверенно смотреть на совместное будущее и делать шаги на встречу друг другу.

Поэтому горько видеть, что получив шанс на построение нового государства, мы становимся на те же грабли - поспешно обвиняем друг друга, ищем причину, по которой можем оправдать собственный отказ слышать своего ближнего. Если мы действительно христиане, если мы желаем проснуться в могучей и процветающей Украине - раз и навсегда отбросим такие понятия как «фашизм» и «нацизм». У нас нет экстремистов - у нас есть народ Божий, который проявляет свою волю и для того, чтобы сохранить Украину, сохранить наши души - протянем все друг другу руки и начнем говорить на языке любви!