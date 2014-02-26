Митрополит Онуфрий на Всеукраинском Совете Церквей: Время устанавливать мир в нашем государстве

25 февраля состоялась встреча Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций со спикером Верховной Рады, и.о. Президента Украины Александром Турчиновым. ВИДЕО Украинскую Православную Церковь на встрече представили: Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, представитель УПЦ в Верховной Раде Украины протоиерей Василий Русинка, проректор по научно-богословской работе КДАИС В.В. Бурега. Фото Институт религиозной свободы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter