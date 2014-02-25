В Сумах в УПЦ заявляют о попытках захвата епархии и угрозах поджечь Спасо-Преображенский собор

В Сумах сегодня была предпринята попытка захвата епархии Спасо-Преображенского собора УПЦ Московского патриархата, также звучали угрозы сжечь собор «коктейлями Молотова».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Спасо-Преображенском кафедральном соборе заявил прихожанам архиепископ Сумской и Ахтырский УПЦ МП Евлогий.

По его словам, около 12.00 в епархиальное управление ворвались около десяти неизвестных во главе с человеком, который назвался диаконом УПЦ КП, с требованием открыть собор для служения епископа УПЦ КП.

Архиепископ Евлогий сообщил, что захвату епархиального управления помешали представители казачества, которые в это время были на совещании у архиерея.

«Агрессивно настроенные люди пообещали вернуться с «коктейлями Молотова», - сообщил он.

В связи с этими событиями стали звонить в колокола, был закрыт собор и ограничен вход на его территорию. В том числе, не пропускали представителей прессы.

Епархия позже распространила заявление, что группа агрессивно настроенных людей в количестве 10 человек вошла в Сумское епархиальное управление во главе со священнослужителями УПЦ КП.

Согласно заявлению, пришедшие говорили, что возмущены тем, что якобы духовенство Сумской епархии не молится за жертвы Майдана. Они также ставили вопросы: почему православная церковь Московского патриархата не поддержала Майдан, почему вчера на отпевании и похоронах погибшего в Киеве жителя Сум Алексея Братушко не было священников УПЦ МП?

В ответ священники УПЦ МП сообщили, что 24 февраля лично присутствовали при общественных траурных мероприятиях в городе, а также о том, что во всех храмах с минувшего воскресенья проходит заупокойное поминовение погибших, которое будет длиться в течение 40 дней, согласно православной традиции. В кафедральном соборе также читается Псалтырь по погибшим.

В епархии УПЦ МП отметили, несмотря на аргументы, пришедшие заявили, ”что, раз их условия не были приняты, то вскоре собор и епархиальное управление будут окружены и завалены «коктейлями Молотова» людьми с Майдана».

Архиепископ Сумской и Ахтырский УПЦ КП Мефодий в комментарии журналистам опроверг свою причастность к этим событиям, и заявил, что никто и никогда не планировал и не собирается захватывать Спасо-Преображенский собор, а события в епархии УПЦ МП назвал провокацией.

Отрицают свою причастность к происшествию и активисты сумского Майдана, которые сами прибежали на звон колоколов узнать, в чем дело.

Из-за слухов о «захвате» собора у палаточного городка на пл. Независимости едва не произошло столкновение между активистами Майдана и людьми, которые собрались на защиту храма, принадлежащего УПЦ МП.