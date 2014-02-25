Турчинов считает, что власть должна проводить регулярные встречи с представителями церквей

Председатель Верховной Рады и и.о. Президента Украины Александр Турчинов считает, что украинская власть должна проводить регулярные встречи с представителями церквей и обсуждать наиболее важные вопросы для страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил во время встречи с Всеукраинским советом церквей.

«Я хотел бы, чтобы наши встречи, наши разговоры стали системными и регулярными, чтобы вместе с вами мы могли обсуждать наиболее важные вопросы для нашей страны, чтобы вместе с вами мы могли вести страну», - отметил Турчинов.

По его словам, важно, чтобы люди поняли, «что коррупция и те зверства, которые были, - это прежде всего последствия бездуховности».

«И возобновить духовность, возобновить веру - будет значить возобновить Украину», - подчеркнул и. о. Президента.

Он также поблагодарил представителей церквей за их поддержку протестующих, даже в то время, когда шла стрельба.

«Я искренне от миллионов украинцев благодарю», - сказал Турчинов.