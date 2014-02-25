Ситуация вокруг Почаевской лавры: верующие всех церквей должны хранить христианскую мудрость

Сегодня из Успенской Почаевской лавры поступило сообщение о том, что несколько автобусов с людьми приехали в Почаев. Братия закрыла ворота Лавры. К воротам с молитвой вышли братия, семинаристы и все паломники, которые сейчас находятся в лавре.

Ситуацию, которая происходит вокруг Почаевской лавры "УНИАН-Религии" прокомментировал религиовед, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Юрий Черноморец.

Вчера состоялось заседание Синода УПЦ МП. Избран местоблюститель. Сформирована профессиональная комиссия по диалогу с УПЦ КП и УАПЦ. В эту комиссию вошли те люди, которые будут действительно искать реальные пути к возможному объединению на основе канонического права. Эти люди прекрасно знают опыт других православных церквей в преодолении расколов, и комиссия действительно настроена на диалог. Конечно, любые инциденты вокруг лавры - то ли Почаевской, то ли Киево-Печерской означали бы срыв переговорного процесса еще до его начала.

Между тем, условия для переговоров как никогда благоприятные. Настрой народа и политикума на необходимость единой соборной Украины не может не создавать давления на руководство Церквей - и тут главное, чтобы это закономерное давление истории не получило негативных форм, но было исключительно мирным. Ведь церковным переговорам можно только способствовать, но в них нельзя вмешиваться: такова и буква канонов, и буква закона.

Местоблюстителем Киевского митрополичьего престола избран митрополит Онуфрий, который никогда не пойдет на нарушение канонов при возможных процессах объединения, и является гарантом их полной каноничности и легитимности.

Сегодня протестующим, которые хотят преодоления раскола, возможно нужно пикетировать не лавры, а руководство УПЦ КП с требованиями, чтобы они предлагали реальные планы преодоления существующих разделений, а не утопические проекты. Если сказать прямо, то сегодня мяч на поле УПЦ КП. Пока что конкретных конструктивных и реалистичных предложений не было. Возможно надо пикетировать митрополита Мефодия из УАПЦ, потому что он вообще отказывается от переговоров!

Соответственно, понимая, что уже после кровавых событий в Киеве и по всей Украине, нельзя терпеть разделения, следует уважать все миротворческие усилия УПЦ за эти три месяца противостояний. Ни разу УПЦ не поддержала путь насилия - ни со стороны Митрополита Владимира, ни со стороны управляющего делами УПЦ Митрополита Антония. Сегодня УПЦ призвала паству и народ уберечься от сепаратизма, от разделения государства. В этих условиях важно не провоцировать разделение, не провоцировать новые трагедии.

Верующие УПЦ должны с пониманием отнестись к пикетчикам. Верующие УПЦ и во времена большего беспокойства выдерживали линию на миролюбие и молились за мир стойко. То же самое необходимо делать и в новых условиях.

Пикетчики же тоже должны понимать меру собственной ответственности, ведь получив сегодня незначительные преимущества, можно потерять будущее украинского православия, потерять будущее Украины, потерять все, ради чего проливала свою кровь "Небесная сотня".

В это непростое время делом всех верных всех юрисдикций должны стать молитва за мир и единство, покаянное переосмысление собственных деяний и недопущение новых ошибок.

Записала Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии"