Епископ Львовский и Галицкий Филарет: Я верю, что мы сможем наладить диалог прощения и следования навстречу друг другу

Епископ Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров), который вошел в состав новообразованной комиссии для диалога с представителями УПЦ КП и УАПЦ, прокомментировал "УНИАН - Религии" решение Священного Синода Украинской Православной Церкви от 24 февраля.

"Сегодняшнее заседание Священного Синода сняло напряжение общества , которое было спровоцировано вероятным религиозным противостоянием. Как видим, священноначалие Церкви заверило украинский народ в том, что причин для конфликта на религиозной основе нет и быть не может, поскольку боль раскола украинского Православия щемит сердца многих. По словам Блаженнейшего Митрополита Владимира: «Это рана, которая постоянно кровоточит», - и миссия иерархов нашей Церкви сделать все, чтобы ее вылечить.

В журналах Синода указано, что УПЦ готова продолжить диалог, поскольку речь о преодолении раскола ведется постоянно - возможно не так стремительно, как того хотелось бы, но все же он есть! Церковь - это не общественная организация и не политическая партия, которая руководствуется земными законами. Церковь - это Тело Христово, и если наше тело имеет рану - мы стараемся ее лечить, удалив причину, используем все возможные способы, которые не противоречат законам медицины. Так же мы должны тщательно заниматься лечением раны на Теле Христовом в соответствии с канонами, которые должны быть приоритетом в ведении диалога с представителями УПЦ КП и УАПЦ. Поэтому очень хочется, чтобы и иерархи, и народ Божий это осознавали и не допустили никаких провокаций по поводу продолжения нашего диалога.

Я верю в то, что на самом деле мы сможем наладить не диалог взаимных обвинений, а диалог прощения и следования навстречу друг другу. Все мы являемся гражданами одного государства и детьми одного Бога! А это означает, что мы должны быть заинтересованы в том, чтобы каждый был услышан на этом нелегком пути, чтобы мы оставили своим грядущим поколениям живой пример всепрощения и любви.

Будучи православным епископом Галичины констатирую, что на своем уровне, на Львовщине, мы научились искать конструктив в общении между конфессиями и говорить как брат с братом. В сложный момент для каждой из наших конфессий, мы готовы помочь и стать на защиту наших ценностей - этот пример должен послужить и диалога на общегосударственном уровне и мы будем об этом свидетельствовать. Верю, что этот диалог должен принести плоды, которые нам благословит Господь по нашим молитвам".

Записала Мария Проскура, "УНИАН-Религии".