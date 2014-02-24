Священный Синод УПЦ призывает сохранить единое Украинское государство и предотвратить все возможные попытки его раздела

Священный Синод Украинской православной церкви призывает сохранить единое Украинское государство и предотвратить все возможные попытки его раздела.

Об этом говорится в Обращении Священного Синода УПЦ к епископату, духовенству, монашеству и мирянам в связи с последними событиями в Украине, размещенном на официальном сайте УПЦ.

«Сегодня наше государство переживает один из самых драматических периодов своей новейшей истории. По всей Украине хоронят погибших во время силового противостояния в Киеве. Еще сотни людей находятся в больницах, где продолжается борьба за их жизнь и здоровье. В этот трагический для Украины момент мы возносим наши молитвы за здоровье раненых и вечный покой всех, кто погиб. Также выражаем глубокие соболезнования всем, чьи близкие стали жертвами братоубийственного конфликта», - говорится в обращении.

Как отмечает Священный Синод УПЦ, «в условиях тяжелого испытания мы должны сохранить единое Украинское государство и предотвратить все возможные попытки его раздела. Обращаемся ко всем верующим Украинской православной церкви с призывом не поддаваться на провокации и ни в коем случае не поддерживать лозунги, направленные против территориальной целостности Украины».

Как отмечается в обращении, «в настоящее время, в ситуации особого социального напряжения, снова слышим призывы к радикальным действиям, в том числе и к захвату православных храмов. Наша Церковь уже пережила в 1990-е годы тяжелое конфессиональное противостояние, которое сопровождалось насилием и захватом церквей. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить перерастания общественно-политического кризиса в религиозное противостояние».

Священный Синод УПЦ также отмечает, что 22 февраля 2014 года Украинская православная церковь Киевского патриархата «сделала обращение в адрес нашей Церкви с призывом к преодолению разделения Православия в Украине. Раскол – это болезненная рана на церковном теле, которая нуждается в лечении. Украинская православная церковь и лично ее Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир постоянно прилагали усилия, чтобы найти пути преодоления церковного раздела. И сегодня мы в который раз заявляем о своей готовности к диалогу. При этом снова и снова отмечаем, что преодоление церковных расколов в Украине должно происходить исключительно на фундаменте православного канонического права. Любые отклонения от церковных канонов недопустимы. Также считаем ошибочным любое политическое вмешательство в процесс преодоления церковного раздела».

По убеждению авторов обращения, «лечение раны раскола требует взвешенных и продуманных решений, которые не могут приниматься поспешно во времена общественного напряжения. Мы должны направить все свои усилия на достижение мира и стабильности в нашем государстве. Наш народ пережил страшную трагедию. И в настоящее время главное задание Церкви – способствовать гражданскому примирению».

Как отмечается, «впереди Прощеное воскресенье, которое открывает двери к Великому посту. Так же путь к возрождению мира в нашем государстве лежит через примирение. Великий пост – это время раскаяния и искупления грехов. Так же и путь выхода из общественного кризиса лежит через покаяние и очищение. Если мы хотим, чтобы была счастливой Украина, то должны идти за Христом через выполнение Божьих Заповедей и жертвенного служения ближнему».

«Призываем всех верующих Украинской православной церкви к усиленной молитве за наше государство и за многострадальный украинский народ. Будем просить Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он исцелил наши сердца от ненависти и агрессии и подал нам дар Своей любви. «Бог же мира пусть будет со всеми вами» (Рим. 15, 33)», - говорится в обращения Священного Синода УПЦ.