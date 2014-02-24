Духовенство УПЦ на Майдане отслужило Литию об упокоении душ погибших

Духовенство Украинской Православной Церкви на Майдане (ул. Институтская) во второй половине дня отслужило Литию об упокоении душ погибших, сообщили УНИАН в Синодальном информационно-просветительскогом отделе УПЦ.

Богослужение провели митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин в сослужении епископа Обуховскогой Ионы, епископа Ирпенского Климента, а также главы Синодального информационно-просветительского отдела протоиерея Георгия Коваленко. За богослужением молились люди, которые находились на Майдане.