В связи с болезнью митрополита Владимира местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры избран митрополит Черновицкий Онуфрий

В связи с болезнью Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира на должность местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры избран митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский).

Как сообщили УНИАН в Киевской митрополии УПЦ, такое решение 24 февраля принял на своем расширенном заседании Священный Синод Украинской православной церкви.

Как сообщается в журналах Священного Синода, размещенных на официальном сайте УПЦ, в соответствии с Уставом об управлении УПЦ, заседание возглавил старейший по хиротонии постоянный член Синода митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин).

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) доложил по рапорту митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко), ответственного за лечение Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира.

“Учитывая изложенное в Рапорте, констатировать, что состояние физического здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира дает основания для вступления в силу п. 14 раздела V Устава Управления УПЦ, а именно о наличии причин, которые делают невозможным выполнение Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром обязанностей Предстоятеля Украинской православной церкви», - постановил Священный Синод УПЦ.

В соответствии с нормами Устава УПЦ тайным голосованием на должность местоблюстителя избран митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Также Священный Синод постановил: “Имя Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры возносить за богослужением во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви по следующей формуле: «... О Господине и отце нашем Владимире, Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем Онуфрие, митрополите Черновицком и Буковинском, местоблюстителе Киевской митрополичьей кафедры».

В сообщении Синодального информационного отдела Московского Патриархата, которое поступило в УНИАН, сообщается о том, что в состоявшемся после избрания телефонном разговоре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал митрополиту Онуфрию “помощи Божией в несении ответственного служения в трудный для Церкви период, переживаемый ныне украинским народом”.

*** Митрополит Онуфрий (Березовский) - постоянный член Священного Синода УПЦ.

Родился 5 ноября 1944 г. в с. Корытном Вашковского р-на Черновицкой обл. Украины в семье священника. В 1964 г. окончил Черновицкое техническое училище, работал в строительной организации, в 1966 г. поступил на общетехнический факультет Черновицкого государственного университета. В 1969 г. оставил университет и поступил в Московскую духовную семинарию.

В 1970 г. принят в число братии Троице-Сергиевой лавры. 18 марта 1971 г. пострижен в монашество, 20 июня - рукоположен в иеродиакона, 29 мая 1972 г. — в иеромонаха. В 1980 г. возведен в сан игумена. 28 августа 1984 г. назначен настоятелем Преображенского храма Афонского подворья в с. Лукине Московской обл. 28 июня 1985 г. назначен благочинным Троице-Сергиевой лавры. 15 декабря 1986 г. возведен в сан архимандрита. В 1988 г. окончил МДА со степенью кандидата богословия.

20 июля 1988 г. назначен наместником Успенской Почаевской лавры. 9 декабря 1990 г. во Владимирском соборе Киева хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского.

28 июля 1994 г. возведен в сан архиепископа и назначен постоянным членом Священного Синода УПЦ.

22 ноября 2000 г. возведен в сан митрополита.