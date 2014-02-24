Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры избран митрополит Черновицкий Онуфрий

24 февраля в Киеве состоялось заседание Синода Украинской Православной Церкви. Председательствовал на заседании, в соответствии с Уставом Украинской Православной Церкви, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, старейший по хиротонии постоянный член Синода, сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ.

В связи с медицински удостоверенной невозможностью для Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира осуществлять исполнение обязанностей Предстоятеля Украинской Православной Церкви, в чем члены Синода лично убедились, посетив Его Блаженство в больнице, Синод принял решение о необходимости избрания местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры.

В соответствии с нормами Устава Украинской Православной Церкви тайным голосованием на должность местоблюстителя избран митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

В состоявшемся после избрания телефонном разговоре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал митрополиту Онуфрию помощи Божией в несении ответственного служения в трудный для Церкви период, переживаемый ныне украинским народом.

Информация подтверждена на официальном сайте УПЦ

*** Митрополит Онуфрий (Березовский) - постоянный член Священного Синода УПЦ.

Родился 5 ноября 1944 г. в с. Корытном Вашковского р-на Черновицкой обл. Украины в семье священника. В 1964 г. окончил Черновицкое техническое училище, работал в строительной организации, в 1966 г. поступил на общетехнический факультет Черновицкого ГУ. В 1969 г. оставил университет и поступил в Московскую духовную семинарию.В 1970 г. принят в число братии Троице-Сергиевой лавры. 18 марта 1971 г. пострижен в монашество, 20 июня — рукоположен во иеродиакона, 29 мая 1972 г. — во иеромонаха.

В 1980 г. возведен в сан игумена. 28 августа 1984 г. назначен настоятелем Преображенского храма Афонского подворья в с. Лукине Московской обл. 28 июня 1985 г. назначен благочинным Троице-Сергиевой лавры. 15 декабря 1986 г. возведен в сан архимандрита. В 1988 г. окончил МДА со степенью кандидата богословия.

20 июля 1988 г. назначен наместником Успенской Почаевской лавры. 9 декабря 1990 г. во Владимирском соборе Киева хиротонисан во епископа Черновицкого и Буковинского. 22 января 1992 г. отказался подписать обращение архиерейского совещания УПЦ к Святейшему Патриарху Алексию II о предоставлении автокефалии Церкви на Украине, 23 января митр. Филаретом (Денисенко, впоследствии анафематствован) переведен на Ивано-Франковскую кафедру.

7 апреля 1992 г. восстановлен на Черновицкой кафедре. 28 июля 1994 г. возведен в сан архиепископа и назначен постоянным членом Священного Синода УПЦ. 22 ноября 2000 г. возведен в сан митрополита. 23 ноября 2013 г. Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром удостоен права ношения второй панагии.

Правмир