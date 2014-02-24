В Чернигове разобрана палатка верующих УПЦ возле Екатерининской церкви

В Чернигове разобрана палатка возле Екатерининской церкви, которую представители УПЦ Московского патриархата установили 7 лет назад, в знак протеста против передачи церкви казацкой общине УПЦ Киевского патриархата.

Об этом УНИАН сообщил председатель областного общества ”Просвита” Василий Чепурный.

По его словам, палатку начали разбирать люди, которые в ней находились еще в пятницу вечером.

”Они все сделали сами, хотя под давлением общины, которая туда пришла. В субботу завершили”, - сказал Чепурный.

Палатка в Чернигове возле исторического памятника Екатерининской церкви была установлена представителями УПЦ Московского патриархата в 2006 году в знак протеста против подписания решения председателем ОГА о передаче церкви казацкой общине УПЦ Киевского патриархата.

В 2008 году Высший апелляционный суд Украины принял решение суда о законности передачи помещения церкви, но палатка, установленная там, продолжала стоять, портя внешний вид памятника. Неоднократные призывы общественных активистов снести палатку не увенчались успехом. В 2011 году она горела, но была восстановлена. В прошлом году во время заседания ”круглого стола” представители УПЦ Московского патриархата заявили, что не имеют отношения к палатке, хотя на ней длительное время находился портрет патриарха Кирилла.

Представители власти и милиции вопрос о сносе палатки возле Екатерининской церкви игнорировали. Так, 17 февраля на вопрос журналистов, почему милиция не реагирует на незаконно установленную палатку возле Екатерининской церкви в Чернигове, хотя снесли в ноябре палатку Евромайдана, начальник УМВД в области Александр Михайлик ответил, что он ”человек верующий, пусть судовые разбираются”.

”Это разные вещи – есть политика, есть религия”, - пояснил главный милиционер Черниговщины.

Справка УНИАН : Екатерининская церковь в Чернигове является одним из известных в Украине памятников стиля украинского (казацкого) возрождения XVII-XVIII вв., который сохранился в аутентичном виде. Храм расположен на въезде в Чернигов со стороны Киева, сооружен в честь героизма казаков Черниговского полка, проявленного во время штурма турецкой крепости Азов в 1696 г. под командованием черниговского полковника, наказного гетмана Якова Лизогуба. Церковь освящена в 1715году в честь святой Екатерины, которую в Украине почитали с древних времен.

Значительным перестройкам Екатерининская церковь не подверглась. В 1837 г. к западному фасаду был пристроен притвор, в 1908 г. - каменная колокольня (разобраны при реставрации памятника в 1951 г.). Храм пережил разрушения в 1941-1943 гг. (сгорели крыши и верхушки куполов). Реставрационные работы проводились в 2 этапа: в 1947-1955 гг. и в 1975-1980 гг.