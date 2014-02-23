Президент Польши помолился за погибших украинцев

Президент Польши Бронислав Коморовский в воскресенье в Варшаве помолился за погибших украинцев во время последних событий в Украине и поблагодарил поляков за высказанную солидарность.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Коморовского.

Глава Польского государства принял участие в богослужениях в Базилике Святого Яна и Украинской Греко-католической Церкви Святой Марии в польской столице вместе с женой , несколькими своими министрами и послом Украины в Польше.

Епископ Рафал Марковский во время проповеди назвал человеческую жизнь величайшей ценностью, назвав недопустимыми убийства.

”Ценности должны служить человеку, а не наоборот. Ведь если что-то стоит выше жизни, тогда иерархия ценностей может стать бездушной идеологией, которая уничтожает и убивает”, - сказал он, цитирует президентский сайт.

Священнослужитель отметил, что, несмотря на то, как человек может относиться к Богу, все же стоит помнить, что человек является наибольшей ценностью после Творца.

Президент Польши поблагодарил поляков за выражение солидарности с украинским народом во время последних трагических событий, отметив, что ”в пролитой крови украинцев можно найти семена чего-то хорошего”.

Согласно сообщению на сайте польского Президента, во время богослужения в украинской Греко-католической церкви он тоже передал пожертвования для лечения раненых на Майдане.

Как сообщал УНИАН, за прошедшую неделю в результате противостояния демонстрантов с милицией в Киеве погибли более 80 человек и более 600 получили ранения.