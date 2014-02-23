Владыка Антоний попросил верующих приезжать в лавру в дневное время и находиться подольше

Божественную литургию в Успенском соборе Лавры возглавил сегодня Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

После отпуста было зачитано Послание Святейшего Патриарха Кирилла ко всей полноте Русской Православной Церкви в связи с событиями на Украине.

Во время проповеди владыка Антоний обратился к верующим с призывом в этот воскресный день и в ближайшие дни приезжать в Лавру в дневное время и находиться здесь подольше.

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В связи с распространяющейся в сети информации о возможных провокациях православные активисты пока что остаются на территории монастыря.

"Православие в Украине"