Владыка Антоний попросил верующих приезжать в лавру в дневное время и находиться подольше
12:36, 23 февраля 2014Православие
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Божественную литургию в Успенском соборе Лавры возглавил сегодня Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
После отпуста было зачитано Послание Святейшего Патриарха Кирилла ко всей полноте Русской Православной Церкви в связи с событиями на Украине.
Во время проповеди владыка Антоний обратился к верующим с призывом в этот воскресный день и в ближайшие дни приезжать в Лавру в дневное время и находиться здесь подольше.
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В связи с распространяющейся в сети информации о возможных провокациях православные активисты пока что остаются на территории монастыря.
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