Патриарх Кирилл: Преодолеть церковный раскол в Украине можно только каноническим путем

«20 с лишним лет на территории Украины происходят непростые политические процессы, результатом которых явилось трагическое разделение нашей Церкви. В течение минувших лет были попытки использовать политическую силу для того, чтобы решить церковный вопрос в Украине. Хочу сказать сегодня, обращаясь ко всему украинскому народу: власть не должна вмешиваться в церковные дела. Силой невозможно решать церковные вопросы. Единство Церкви не может быть достигнуто в результате насильственных действий», — заявил Святейший Патриарх Кирилл в слове после Литургии 23 февраля 2014 года в московском храме Михаила Архангела в Тропареве.

«Никогда в истории не удавалось силой решить церковные проблемы. Нужно, чтобы Церковь самостоятельно, не опираясь ни на какие внешние факторы, решала все те вопросы, которые перед ней стоят», — констатировал Святейший Владыка.

«И сегодня, как и ранее, я обращаюсь к братьям и сестрам на Украине, находящимся в расколе, с призывом к единству. Но не к тому единству, которое будет результатом изменившейся политической конъюнктуры, не к тому единству, которое будет опираться на силу, а к тому единству, которое будет проистекать из искреннего желания вернуться к каноническим принципам, без которых не может жить Церковь», — продолжил Патриарх Кирилл.

«Преодоление раскола всегда должно идти по пути возвращения к каноническим принципам церковного бытия. Только такое единство будет прочным и спасительным», — убежден Предстоятель.

«Верю, что по молитвам святых преподобных Киево-Печерских, по молитвам всех святых, в Церкви нашей просиявших, Господь сохранит Церковь в Украине и дарует украинскому народу силу преодолеть многие трудности его духовного и материального состояния, и в первую очередь — законным и праведным путем преодолеть разделение Церкви... Верим, что духовная сила, проистекающая из Киевской купели Крещения, помогавшая нам сохранять духовное единство на протяжении тысячи лет, и сегодня поможет преодолеть трудности и разделения, опираясь на веру православную, на Слово Божие», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси