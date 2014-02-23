У входа в Киево-Печерскую лавру проходит молебен - поступило сообщение о возможных провокациях

У стен Киево-Печерской лавры, неподалеку от памятника погибшим воинам-афганцам (на въезде в Нижнюю лавру, где шлагбаум), сейчас проходит молебен. Как сообщил УНИАН проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега, молебен возглавляет викарий Киевской епархии, епископ Боярский Феодосий (Снигирев).

К месту богослужения продолжают подходить священники и верующие.

Cегодня около 13.30 в редакцию УНИАН поступило сообщение о возможных провокациях около Киево-Печерской лавры, которое распростанялось между верующими.

«Сегодня на 15.00 всему духовенству и активным мирянам быть у входа в лавру на молебен. Есть вероятность провокаций. Надо собраться, сейчас там мало людей», - говорилось в сообщении.

В комментарии УНИАН управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) подтвердил информацию о том, что на молебен верующих собирало духовенство Киева.

"Молебен состоится неподалеку от входа в Киево-Печерскую лавру, чтобы не было провокаций. Ситуация сейчас спокойная. Попросим Господа, чтобы он помог нам сохранить этот мир", - сказал владыка Антоний.

Вместе с тем управляющий делами УПЦ призвал верующих по возможности наблюдать за ситуацией в Киево-Печерской лавре и молиться об умягчении сердец.