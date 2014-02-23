Как появилась история про «вывоз мощей» из Киево-Печерской Лавры

В ночь на 23 февраля в ряде СМИ появилась информация о готовящемся вывозе мощей из Киево-Печерской Лары. О том, как появилась эта история — непосредственный участник событий иеромонах Мелхиседек (Гордиенко).

Отряды самообороны стали возле Лавры охранять порядок от разграбления, вандализма. Соответственно, проверяли все въезжающие и выезжающие машины. Произошел маленький инцидент с дипломатической машиной, русской, которую проверять нельзя по закону.

Получилось небольшое недоразумение, и попросили нас подъехать наш миротворческий отряд. Подъехал народный депутат от партии «Удар». Мы с ним вдвоем досмотрели эту машину, в которой ничего не было, и дипломатическая машина уехала. Все спокойно. А из этого раздули историю про попытку вывоза мощей и икон из Лавры.

После шести это все началось. Раздули историю с вывозом мощей и икон из Лавры, то есть обратились к людям на майдане не допустить этого. Люди, ну, понимаете, да? Пришли. Непонятно, кто такую глупость сказал, но, люди, понятно, на нервах все, сейчас переживают, сейчас такое сложное время. Конечно же, из лучших своих побуждений подтянулись сюда, к Лавре, с майдана. Приехали, конечно же, представители Киевского Патриархата и епископат тоже выяснять, в чем проблема. Вышел владыка Антоний (Паканич), владыка Александр (Драбинко), объяснили все.

Вышли, объяснили, что все хорошо, все нормально, все под контролем, все под охраной. Значит, все, разошлись. Потом вторая волна была уже часа в два ночи — просто у кого-то сдали нервы, и человек 200–300 опять пришло. Солдаты без команды своих командиров пришли со щитами, сами побежали.

Все нормально, всем все объяснили, все под контролем. 20 человек солдат из разных структур прошлись по Лавре, все проверили — все нормально, все тихо, спокойно. На этом все закончилось, слава Богу. Сегодня все спокойно. Совершаются молитвы, служба, все под контролем.

"Правмир", записал Артем Левченко.