Ночь в Лавре прошла под охраной самообороны Майдана - спикер УПЦ

«Ночь в Лавре и вокруг нее прошла почти без сна, но и без стычек, - сообщил в 8.15 на своей официальной странице в фейсбук пресс-секретарь предстоятеля Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко.

"Слава Богу и молитвам всех верующих людей. В 5.30 давал комментарий российской радиостанции в прямом эфире и понял, что у нас уже появилось новое словосочетание - "православные лидеры Майдана", которые лично обещали защищать Лавру от провокаций. Прежде всего, это Петр Порошенко, который является прихожанином нашей Церкви и лично был возле Лавры. Это и Виталий Кличко, который является прихожанином именно Лавры.

Мы также благодарим пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского, который также является прихожанином нашей Церкви и не замедлил с опровержением причастности ПС к провокациям. Мы благодарим "Самооборону Майдана", которая взяла Лавру под защиту, чтобы предотвратить провокации. Мы благодарим всех, кто молился, пришел к Лавре и не поддался на провокации. Мы продемонстрировали, что есть боголюбивый народ и цивилизованные люди...

Лавра открыта, с самого утра, начались богослужения. Главная Литургия в 9.00 в Успенском соборе обещает быть многолюдной. И мы просим всех, кто придет в лавру, не брать политические флаги, лозунги и риторику. Помолимся!»