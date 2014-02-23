Владимир Бурега: После общения с митрополитом Антонием самооборона Майдана заверила, что не будет захватывать лавру

О событиях в Киево-Печерской Лавре в ночь с 22 на 23 февраля рассказывает проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега.

За последние пару дней я стал по-особому понимать, что такое информационная война. Такого количества вбросов и информационных провокаций я не видел еще никогда. Сначала появилось сообщение о попытках захвата Почаевской Лавры. Но вскоре оказалось — никакого захвата нет. Потом написали, что в Сумах некие «экстремисты» окружили кафедральный собор и требуют расправы над архиепископом Евлогием. Звоню в Сумы. Оказывается, там все спокойно. И так далее.

И вот в субботу вечером вдруг появилась информация, что из Киево-Печерской Лавры вывозят ценности. И даже, якобы, пытаются вывезти мощи преподобных печерских. Эти слухи быстро расползлись по Киеву, и у стен Лавры появились представители самообороны Майдана, которые блокировали все выезды из Лавры и начали проверять все выезжающие из Лавры машины. Понятно, что никаких мощей и ценностей ни у кого в багажниках не нашли. Но все же в сети начали звучать призывы не только блокировать въезды, но и захватить саму Лавру. В 21:45 я говорил по телефону с одним священником, находившимся в тот момент Лавре, и он сказал мне, что начинается захват. Я тут же написал об этом в Фейсбуке. И мое сообщение довольно быстро продублировало заметное количество народу.

Но уже через 15 минут стало ясно, что захвата все же нет. Есть только несколько десятков молодых людей, которые контролируют выходы из Лавры. К ним, чтобы прояснить ситуацию, вышел Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), который живет на территории Лавры. Также вскоре к Лавре приехало несколько народных депутатов Украины (среди них, например, и один из лидеров Евромайдана — Петр Порошенко). Владыка Антоний пояснил, что никто ничего из Лавры не вывозит и что все мощи по-прежнему почивают в пещерах. Слава Богу, ему удалось успокоить народ и не допустить эскалации конфликта.

В результате переговоров самооборона Майдана заверила владыку Антония, что никакого захвата Лавры не будет. Петр Порошенко также дал гарантии, что захвата не будет. Владыка Антоний смог связаться по телефону и с Арсеном Аваковым, которого сегодня Верховная Рада назначила и.о. министра внутренних дел Украины. Аваков также гарантировал, что не допустит захвата Лавры.

Так что ситуация у нас тут непростая. Но все же захвата Лавры, слава Богу, не было. Так что в эти непростые дни, прежде чем распространять информацию, ее нужно несколько раз перепроверять.

Правмир