Вывоза имущества из лавры не было

Во время вечернего богослужения в Киево-Печерской лавре в субботу, 22 февраля, была распространена информация о несанкционированном вывозе имущества из территории обители. Данные слухи не имеют под собой основания. Жизнедеятельность монастыря продолжается в обычном режиме. На территории, прилегающей к Лавре, находятся отряды самообороны, которые проверяют выезжающий транспорт на предмет наличия в нем церковных ценностей.

Во время митинга на Майдане Независимости прозвучал призыв препятствовать грабежу церковных ценностей из Лавры. Информация о вывозе церковного имущества тут же была проверена и опровергнута средствами массовой информации. Однако в направлении монастыря двигались отряды самообороны. Монахи, студенты Духовных школ и прихожане обители молились, пели пасхальные песнопения. Великая колокольня била в набат.

Лавра