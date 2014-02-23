Монахи, которые стояли между баррикадами на Грушевского, создают миротворческие отряды
06:01, 23 февраля 2014Православие
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Молитва о прекращении кровопролития на Майдане
Монах-миротворец из Десятинного монастыря в Киеве отец Мелхиседек сообщил о создании добровольческих отрядов.
Украинский миротворческий контингент «Каскад» подразделения совместно с Украинской Православной Церковью в лице отца Мелхиседека (Десятинный монастырь, наместник — архимандрит Гедеон (Харон)) создают отряды по защите духовного наследия и фонд по взаимовыручке и помощи.
Всех желающих приглашают присоединяться.
Телефон гарячей линии: 067 777 92 85.
Командир Розумовский Сергей, зам.командира Владимир Фатеев.
Адрес: ПЕЧЕРСКАЯ РДА, ул.СУВОРОВА, 15.
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