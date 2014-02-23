Киево-Печерскую Лавру охраняет самооборона Майдана ("Православие в Украине")

"Православие в Украине"

В 01:49 спикер УПЦ протоиерей Георгий Коваленко на своей официальной странице в фейсбуке сообщил:

«Людей возле входа в Лавру становится больше, в том числе и верующих УПЦ. Братия не спит, студенты семинарии не спят, звонит колокол семинарского храма. Ситуация спокойная, но напряженная».

ПРОСИМ МОЛИТВ!

Следить за ситуацией можно по веб-камерам, установленным вокруг Лавры.

Например, у входа в монастырь

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В 0:30, в воскресенье, 23 февраля, со сцены Евромайдана было объявлено, что никаких ценностей из Лавры не вывозится, всё спокойно, там дежурят активисты, больше никому туда идти не надо.

Также попросили не дезинформировать людей, не распускать слухи и не нагнетать обстановку.

Снимок с веб-камеры у входа в Киево-Печерскую Лавру, 00:49 23 февраля

Вечером к Лавре приезжал Народный депутат Украины Петр Порошенко. Он заверил, что на Лавру никто не посягнет.

В связи с противоречивыми слухами верующие Украинской Православной Церкви собираются прийти в Лавру в воскресенье, 23 февраля, к 9:00.

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По состоянию на 22:00, субботы, 22 февраля, из Киево-Печерской Лавры сообщили, что пока все спокойно, но вокруг собираются люди.

Это активисты самообороны, они останавливают и проверяют людей и машины, въезжающие и выезжающие из монастыря.

Люди настроены дружелюбно и миролюбиво. Они готовы защитить монастырь от мародеров.

Также к монастырю стали приезжать киевское духовенство и верующие — после информации в СМИ о том, что Лавру собираются захватывать.

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На странице «Правого сектора» Вконтакте опубликовано официальное заявление о том, что эта организация не планирует атаки на храмы УПЦ МП.

«Антиукраинские силы не прекращают своих провокаций, направленных на нагнетание паники и распространения раскола в обществе, — значится в документе (перевод с украинского). — Осознавая, что неприятие режима Януковича объединило абсолютное большинство граждан Украины, эти силы пытаются поднимать хоть какие-то вопросы, которые смогли бы их (граждан) разъединить.

В частности, массово ходят слухи о том, что «Правый сектор» пытается "штурмовать" Киево-Печерскую Лавру, а также планирует атаки на другие храмы УПЦ МП по территории всей Украины.

Информационная служба "Правого сектора" ответственно заявляет, что такие атаки не планируются и все подобные заявления являются ничем иным, как провокацией».

Пресс-секретарь Правого сектора — Артем Скоропадский, россиянин, верующий Украинской Православной Церкви.

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Но в то же время на странице Евромайдана в фейсбуке в 22:15 появилось сообщение с призывом к активистам "предотвратить массовый вывоз ценностей из Лавры в Россию".

Текст следующий (перевод с украинского): «А тем временем у Лавры также налажено самооборону,чтобы не допустить посягательств Московского патриархата ограбить Киево-Печерскую Лавру и вывезтиоттуда церковные ценности и мощи святых в Россию. Киевский патриархат призывает украинцевпомешать этому.

Под Лаврой собрался неравнодушный народ и не дает украсть святыни. Кто может - туда!

Также прихватите с собой горячие чай/кофе и еду, чтобы согреть людей. Телефон для справок: 063 57891 42 (Роман). Не пропустите!».

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На официальном сайте Киево-Печерской Лавры появилось заявление о том, что "Информация о вывозе церковных ценностей и святынь из Лавры не соответствует действительности". Но в данный момент сайт монастыря не работает.