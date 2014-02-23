Майдан охраняет Киево-Печерскую лавру

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На странице «Правого сектора» Вконтакте опубликовано официальное заявление о том, что эта организация не планирует атаки на храмы УПЦ МП.

«Антиукраинские силы не прекращают своих провокаций, направленных на нагнетание паники и распространения раскола в обществе, — значится в документе (перевод с украинского). — Осознавая, что неприятие режима Януковича объединило абсолютное большинство граждан Украины, эти силы пытаются поднимать хоть какие-то вопросы, которые смогли бы их (граждан) разъединить.

В частности, массово ходят слухи о том, что «Правый сектор» пытается "штурмовать" Киево-Печерскую Лавру, а также планирует атаки на другие храмы УПЦ МП по территории всей Украины.

Информационная служба "Правого сектора" ответственно заявляет, что такие атаки не планируются и все подобные заявления являются ничем иным, как провокацией».

Пресс-секретарь Правого сектора — Артем Скоропадский, россиянин, верующий Украинской Православной Церкви.