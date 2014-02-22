Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершаются заупокойные богослужения
15:49, 22 февраля 2014Православие
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Согласно распоряжению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, в связи с трагическими событиями в Украине и гибелью людей 22 февраля в день Вселенской Родительской субботы во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви особенно поминаются все погибшие и возносятся молитвы за упокой их душ и прощение грехов.
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