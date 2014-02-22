Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о прекращении раздора и смуты на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу в специальном обращении призвал вознести молитвы о прекращении раздора и смуты на Украине.

Всечестные архипастыри и пастыри, дорогие братья и сестры — чада церковные!

С волнением, болью и тревогой следил и слежу за событиями в Киеве и других городах Украины. Киев — место рождения великой православной цивилизации, объединившей народы Святой Руси. Киев — град единой купели Крещения, 1025-летие которого мы совсем недавно праздновали вместе со всеми Поместными Православными Церквами. Для меня Киев — это особенный, дорогой мне город, где я часто бывал, город, который я люблю и хорошо знаю. Невыносимо больно слышать известия о многих жертвах в этом святом месте, о сотнях раненых, о волнениях в различных областях Украины.

Вся наша многонациональная Церковь горячо молится о мире на земле Украины, о прекращении гражданской распри. Наши братья и сестры на Украине переживают сейчас один из самых драматичных моментов своей истории. От происходящего зависит дальнейшая судьба украинского народа. Пока, слава Богу, приостановлен сценарий гражданской войны. Но такой сценарий еще может реализоваться. Это произойдет, если Господь попустит людям отступить от данных Богом нравственных заповедей и от христианского наследия Украины, если жители Украины отрекутся от уважения к себе, друг к другу и к закону.

Хотел бы поблагодарить тех представителей украинского епископата и духовенства, кто — среди призывов и лозунгов самого разного толка — нашел в себе силы последовательно призывать противоборствующих к миру и братолюбию; тех, кто твердо стоит за право украинцев жить в согласии со своей верой и благочестием, за сохранение традиционных для Украины нравственных и религиозных ценностей, источником которых является киевская купель Крещения, определившая цивилизационное развитие народов Святой Руси.

Всем сердцем оплакивая умерших, сострадая их близким, сопереживая раненым, я прошу пастырей и чад Русской Православной Церкви вознести молитвы ко Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Помолимся о упокоении погибших братьев и сестер, об исцелении раненых и болящих, об умирении ожесточенных сердец, о прекращении раздора и смуты на Украине, о том, чтобы Господь ниспослал всем нам дух любви, мира, прощения и братолюбия во Христе!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

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Обращение Его Святейшества будет оглашено за Божественной литургией 23 февраля 2014 года во всех храмах Русской Православной Церкви.

Также по благословению Святейшего Патриарха во всех храмах за Литургией 23 февраля на сугубой ектении будут возноситься особые прошения о мире на Украине, а также будет совершена заупокойная ектения с включением прошения о упокоении погибших в результате столкновений на Украине.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси