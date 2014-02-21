УПЦ благословила 22 февраля особо поминать погибших, призвала отменить развлечения на Масленицу и продолжить траур до Пасхи

Украинская Православная Церковь объявила Родительскую субботу 22 февраля - традиционный поминальный день накануне Масленицы - днем молитвы за упокой душ всех погибших в Украине. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской митрополии, во всех храмах и монастырях УПЦ будут совершены заупокойные литургии или панихиды по погибшим.

В то же время УПЦ призвала собственные приходы и всех организаторов массовых мероприятий отменить все развлечения на Масленицу. Церковь призвала верующих молитвой и покаянием готовиться к Прощенному воскресению и Великому посту.

В частности, вышло распоряжение Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Владимира:

«В связи с трагическими событиями в Украине и гибелью людей благословляю 22 февраля, в день Вселенской Родительской субботы, во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви особенно помянуть всех погибших и помолиться за упокой их душ и прощение грехов без распределения по политическому или любому другому признаку”, - говорится в тексте документа.

“Перед Богом нет ни правых, ни левых; ни милиционера, ни протестующего. Церковь молится об упокоении их душ, за прощение грехов и Божие милосердие к тем, кто преждевременно предстал перед Нелицемерным Судьей и Милосердным Богом”, - подчеркнул митрополит Владимир.

“Одновременно призываю всех церковных и нецерковных организаторов массовых мероприятий отменить все развлечения на Масленицу. Украинская православная церковь призывает верующих молитвой и раскаянием готовиться к Прощеному воскресению и Великому посту и предлагает продлить дни траура по погибшим до Светлого Христова Воскресения, перед которым наступит 40-й день от их гибели”, - отмечается в обращении.