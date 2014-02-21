Киев 18-21 февраля: сестры милосердия и прихожане помогают раненым, священники собирают лекарства и дежурят в больницах города

Во время столкновений на улицах Киева с 18 по 20 февраля пострадали сотни людей — по разным данным от 300 до 1000 человек.

Десятками исчисляется количество погибших. Сегодня Церковь поименно их поминала.

Раненых развозят по больницам столицы, во многих из которых в настоящее время постоянно дежурят священники и сестры милосердия. Как именно помогает Церковь пострадавшим, рассказали настоятели больничных храмов.

Александровская больница (Центральная городская клиническая больница, ул.Шелковичная, 39/1)

Храм во имя святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Настоятель — протоиерей Роман Барановский.

При Свято-Михайловском храме, который также является Афонским подворьем, трудится 150 сестер милосердия. В основном, это молодежь — девушки, молодые женщины, которые хотят послужить ближним, помочь.

В Александровскую больницу привозят раненых активистов Евромайдана, милиционеров, и есть необходимость, чтобы сестры посещали этих больных.

Было также несколько случаев, когда скорые привозили к больнице раненых — как гражданских, так и милиционеров, и оставляли прямо у ворот, чтобы ехать на следующие вызовы. Девушки перевязывали раненых и доставляли их в отделение.

Михайловский храм находится ближе всего к эпицентру событий — Майдану Независимости, Крещатику. Все эти месяцы сестры также обеспечивали бесплатное питание всем, кто к ним обращался — вне зависимости от конфессиональных, политических или каких-угодно иных принадлежностей. Каждый день при храме кормят порядка 250 человек.

По словам о.Романа, главная задача сестер милосердия — это проявлять к больным «милость сердца», умилостивлять сердца. Сам внешний вид этих девушек — белые косынки, кресты, успокаивает, умиротворяет. Поэтому сестры также оказывают и всевозможную помощь всем, кто к ним обращается. По просьбе больных обзванивают родственников, разговаривают с родственниками, которые приходят навестить пострадавших. Очень многим нужно просто общение.

«Люди раздражены, озлоблены, поэтому любое доброе слово действует на них успокаивающе, — говорит отец Роман. — А сестра милосердия в каждом человеке больном видит образ Божий, в каждом несчастном побитом человеке видит Христа».

17-я городская больница (пер.Лабораторный, 17)

Храм во имя святителя Николая Чудотворца, настоятель — протоиерей Владимир Косточка.

Отец Владимир в эти дни постоянно находится в лечебных отделениях больницы. Посещает больных в палатах, беседует, благословляет врачей перед операциями, служит краткие молебны.

Свято-Николаевский храм при больнице открыт до поздней ночи. Люди приходят и заказывают молебны о здравии, панихиды об упокоении. Также просят служить молебны о прекращении вражды, о мире в Украине. В храме для всех желающих также готовят чай и бутерброды, священники проводят беседы с родственниками пострадавших, утешают.

Больница №17 специализируется на пульмонологии — легочных заболеваниях. Но в данный момент работает как больница скорой помощи.

Сейчас поступает множество раненых. После столкновения между протестующими и «Беркутом» у Верховной Рады 18 февраля привезли около 40 человек, несколько скончалось на месте. 20 февраля, по словам о.Владимира, уже привезено около 100 пострадавших. Некоторым оказывают помощь, и они покидают учреждение, других госпитализируют.

Во дворе больницы — множество народа: родственники пострадавших, волонтеры, активисты. Раненые поступают самых разных возрастов и категорий — от парней-подростков до мужчин пожилого возраста. Девушек и женщин значительно меньше.

Что больше всего поражает, по словам о.Владимира — все, поступающие с улиц Киева с ранениями, — это самые простые, обыкновенные, живые наши добрые люди, всех объединяет беда - разделение и противостояние в едином народе.

Киевская городская клиническая больница №1 (Харьковское шоссе, 121)

Храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадстского. Настоятель — протоиерей Нестор Коломиец.

Как сообщил о.Нестор, второй день в больницу везут раненых во время столкновений на улицах Киева. Священники присутствуют в больнице и в больничном храме постоянно — общаются с людьми, служат молебны, посещают раненых.

Пострадавшие — все гражданские; большое количество посетителей — двор больницы полон людей, это друзья и родственники раненых.

«Переживаем сильно, чтоб, не дай Бог, войны не было гражданской, молимся о мире в стране постоянно, чтоб утихло всё», — сказал прот.Нестор.

Киевская городская клиническая больница №6 (Медгородок)

Храм в честь Святого Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Настоятель — протоиерей Геннадий Батенко.

По словам о.Геннадия, раненых в Медгородок еще не привозили.

«Но мы в полной готовности — и духовенство, и сестры из сестричества — и в ожидании прибытия людей, чтобы оказывать всю возможную помощь», — отметил настоятель больничного храма.

"Православие в Украине"