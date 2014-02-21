Священники УПЦ сдают кровь для раненых и собирают медикаменты для больниц
Сегодня утром прихожане и насельники двух киевских монастырей сдали кровь для раненых на улицах Киева.
В четверг, 20 февраля, к наместнику монастыря обратились прихожане за благословением на доброе дело - сдать кровь для пострадавших. Монахи благословили и сами присоединились к инициативе людей.
В пятницу утром два наместника, пять монахов и десять прихожан из двух киевских монастырей сдали кровь для раненых. В течение дня желающие сдать кровь также будут подъезжать в госпитали и больницы.
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Братия из Десятинного монастыря, в частности о.Мелхиседек (инициировавший месяц назад молитвенное стояние между враждующими сторонами во время уличных столкновений на Грушевского) собирает медикаменты для передачи в больницы.
По его словам, сейчас в больнице, которую он посетил, находится 250 человек с тяжелыми травмами.
«Срочно нужны бинты в рулонах, марля. Нет лекарства, останавливающего кровь. Просят препарат "рефортан"» — сообщил священник.