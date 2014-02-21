Вселенский Патриарх: Нет места для злоупотребления силой в нации, чьи христианские корни восходят к первому тысячелетию

Вселенский Патриарх Варфоломий, глава Константинопольской Церкви заявил, что не может быть места для злоупотребления силой в нации, чьи христианские корни восходят к первому тысячелетию, распространил послание к народу Украины.

Об этом говорится в обращении Вселенского Патриарха к украинцам, сообщает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

«С тяжелым сердцем в течение последних недель мы следим за трагической ситуацией в Украине, которые все усложняются. Мы чувствуем, что наши братья и сестры в Украине - это наша собственная плоть и кровь», - отметил Патриарх.

Патриарх заявил о высокой ответственности Вселенской Церкви, которая обязывает «призывать к миру чиновников демократической и независимой нации».

«Наша высокая ответственность, как Вселенского Патриарха, обязывает нас призывать к миру чиновников демократической и независимой нации. Ее правительство, и оппозиция имеют абсолютную обязанность защищать достоинство человеческой жизни среди своих граждан. В демократической нации XXI века нет места для жестокости и кровопролития», - подчеркнул Вселенский Патриарх.

Он осудил насилие и агрессию, которые привели к неоправданной потере человеческих жизней. «Все стороны должны любой ценой выбрать диалог вместо раздора и посредничество вместо силы. Нет места для злоупотребления силой в нации, чьи христианские корни восходят к первому тысячелетию», - отметил Патриарх и «в духе прошлогоднего юбилея, когда праздновалось 1025 лет , с тех пор как христианская вера и цивилизация были принесены в Киевскую Русь» Вселенская Церковь осудила безжалостную жестокость и настаивает на мирном и взвешенном разрешении внутренних проблем Украины на благо ее народа и во славу Божию.

Пусть Бог проведет избранных руководителей Украины к этому благословенному завершению, призвал Варфоломий.

Вселенский Патриарх отметил, что Православная Церковь готовится к Великому посту с приближением Судного и Прощеного воскресений и призвал «каждого человека веры и доброй воли молиться и поститься за мир среди нашего любимого и прекрасного народа Украины».