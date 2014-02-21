Во Львове объявлен трехдневный траур

В связи с гибелью украинцев в Киеве, городской голова Львова Андрей Садовый сегодня объявил в городе трехдневный траур.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Город обращается ко всем общественным заведениям ограничить проведение развлекательных мероприятий, сделать тише музыкальное сопровождение. Одновременно по городу будет развешены флаги с траурными лентами», - отмечается в сообщении.