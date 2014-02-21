Во Львове объявлен трехдневный траур
15:23, 21 февраля 2014Православие
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В связи с гибелью украинцев в Киеве, городской голова Львова Андрей Садовый сегодня объявил в городе трехдневный траур.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
«Город обращается ко всем общественным заведениям ограничить проведение развлекательных мероприятий, сделать тише музыкальное сопровождение. Одновременно по городу будет развешены флаги с траурными лентами», - отмечается в сообщении.
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