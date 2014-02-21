Епископ Львовский и Галицкий Филарет: Своей молитвой Церковь не поддерживает власть, а просит Господа о ее вразумлении

Єпископ Філарет благословив виголошувати особливе прохання за напоумлення влади та пояснив, що своєю молитвою Церква не підтримує владу, а просить Господа про її напоумлення.

Розпорядження по Львівській єпархії Української Православної Церкви № 46 від 20 лютого 2014 року, у зв'язку з останніми подіями в Україні.

Останнім часом в суспільства дедалі частіше виникає запитання, чому Церква не засуджує дії влади, з наказу якої проливається кров громадян України, а продовжує про неї молитися? Реакція однієї з українських конфесій ще більше ввела в оману тих, кому близький біль людей, що страждають. Мені, як громадянину моєї держави, теж боляче спостерігати за діями, які чиняться у столиці. Та ми, як свідомі християни, повинні молитися за владу, за військо, за всіх хто відповідальний за життя людей і мир в країні, щоб Господь вразумив їх чинити правильно в рамках морального Закону Божого. Тільки, молитвою перемагається будь-яке зло, тому сьогодні наша молитва потрібна, як ніколи, всім сторонам протистояння. Тільки Всемилостивий Господь може напоумити всіх діяти в рамках любові – що нам сьогодні потрібно в першу чергу виблагати у Бога.

В попередніх своїх зверненнях я та інші ієрархи Церкви наголошували, що Церква засуджує кровопролиття – не дивлячись на те, яка б зі сторін його розпочала. Тому і молитва лунає в храмах за тих, хто відповідає за ситуацію в країні – не тому, що висловлює свою підтримку, а просить Господа про їх напоумлення.

Церква Христова, від самого початку ревно і сердечно благає Всемилостивого Бога зглянутися на народ свій, допомогти нам у ці часи важких випробувань. Церква не може бути чи не бути з народом – Вона і є народ! Ми є всі братами і сестрами у Христі і біль кожного з нас – є особистим болем! Тому і свідчили, що найболючішим стане той момент, коли ми відмовимося чути один одного – кожен на своєму Богом даному місці в суспільстві. Цей час настав і вкотре Церква складає всі свої надії лише на Бога!

Саме тому, споглядаючи далі за подіями, благословляю в усіх храмах Львівської єпархії на всіх Богослужіннях під час Мирної та Сугубої єктеній виголошувати саме таке прохання:

За Богом бережену країну нашу, за пом’якшення злих сердець, владу, військо та багатостраждальний народ, і щоб вселився в них страх Божий, щоби ми прожили тихе і мирне життя у всякому благочесті та чистоті.

Та за Літургіями виголошувати священикам древню молитву про припинення чвар і міжусобиць в державі.

Господи Ісусе Христе, Боже наш! Прийми молитви і піднесення наших рук за прощення всіх гріхів і нашого беззаконня, що ними ми прогнівили Твою благість і любов до нас: відверни від нас увесь Свій гнів, що справедливо сходить на нас, духовну руїну душ наших, розбрат, братовбивство, кровопролиття, що нині є в нас віджени, і даруй нам мир і злагоду, взаємопорозуміння і примирення, утверди нас у любові один до одного. Бо Ти відкупив нас Своєю Чесною Кров’ю, заради слави Імені Твого, та для зміцнення Твоєї Святої Церкви, бо Ти благословенний єси во віки віків. Амінь!