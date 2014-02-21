Молебен о мире в Украине пройдет в Минске

Молебен о прекращении народного противостояния в Украине будет совершен в субботу 22 февраля в приходе Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Об этом говорится в сообщении на сайте прихода.

”Молебен о прекращении народного противостояния в Украине будет совершен в субботу 22 февраля после Божественной литургии в домовом храме в честь святых мучеников-младенцев Вифлеемских, в учебном корпусе прихода Иконы Божией Матери ”Всех скорбящих Радость”, - говорится в сообщении.

”Мы единая Церковь, и наши братья в Украине стали заложниками политических интриг и безбожных экстремистов. У многих из нас есть друзья и близкие в Киеве и других украинских городах, и поэтому мы просто не можем оставаться равнодушными к их боли и страданиям”, - заявили в приходе.