Управляющий делами УПЦ отслужил панихиду «о братьях наших, от междуусобныя брани скончавшихся»

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры сегодня, в день траура по погибшим в уличных противостояниях, состоялось заупокойное богослужение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской митрополии Украинской православной церкви, панихиду возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в сослужении викарных архиереев Киевской митрополии. На богослужении были священнослужители, студенты Киевских духовных школ, сестры милосердия, верующие.

За богослужением молились обо всех погибших во время уличных столкновений в центре столицы, «о братьях наших, от междуусобныя брани скончавшихся». Также молились о здравии тех, кто получил ранения.

"В эти дни мы переживаем, наверное, самый трагический период в нашей истории. Сегодня мы видим: Киев горит, Крещатик горит, звучат выстрелы, есть раненые, и, к сожалению, есть человеческие жертвы. Киев такого трагического момента не переживал со времен Второй мировой войны. Мы перешли черту, за которой начинаются жертвы, льется кровь", - сказал митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что церковь всегда с народом.

"Сегодня мы молимся, чтобы Господь уничтожил в наших сердцах вражду, ненависть, агрессию. Чтобы вселил в наши сердца терпение и любовь. Нужно всегда помнить, что самое святое, что у нас есть — это жизнь. Господь дал нам жизнь, чтобы мы жили вечно. И земную жизнь мы должны оберегать и ценить — как свою собственную, так и наших братьев. Возможно, они не разделяют наших взглядов, наших политических воззрений, но для верующего человека важно помнить и всегда видеть в наших братьях образ Божий», - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в храмах Украинской православной церкви были совершены поминальные богослужения.