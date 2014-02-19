Семье убитого журналиста "Вестей" нужна помощь

19 февраля в киевской БСП от потери крови и травм, не совместимых с жизнью, умер журналист "Вестей" Вячеслав Веремий. Накануне поздним вечером неизвестные в масках открыли огонь по нашему журналисту. Врачи несколько часов боролись за жизнь Славы, однако он умер на операционном столе.

Трагедия Погиб корреспондент "Вестей" Вячеслав Веремий

У Славы осталась жена Светлана и четырехлетний сынишка Максим. Редакция "Вестей" оказывает максимальную финансовую поддержку семье Вячеслава и просит всех, кто знал Славу, также помочь его близким.

Вот номер карты "ПриватБанка" вдовы Вячесла Светланы Кирилаш:

Получатель: ПАО КБ ПриватБанк

Код получателя (ОКПО, ЕГРПОУ): 14360570

Код банка получателя (МФО): 305299

Счет получателя: 29244825509100

Назначение платежа: благотворительный взнос для Кирилаш Светланы Юрьевны, № карты 5168 7572 5015 4889, ИНН 3042614681

18 февраля Слава вышел на работу после продолжительного больничного. Месяц назад, 20-го января, во время штурма на Грушевского Вячеслав Веремий получил травму глаза – тогда он частично потерял зрение.

Слава родился и всю жизнь прожил в Киеве. Затем - школа, ВУЗ, работа. В период с 2005 по 2011 годы, когда Слава работал в "Газете по-киевски", он познакомился с корректором газеты Светланой Кирилаш, они поженились. Это была прекрасная, любящая пара. Через некоторое время в семье родился сын Максим, в декабре 2013 года малышу исполнилось только четыре года. Работал он и в "Обозревателе". В начале 2013 года Веремий перешел работать в газету "Сегодня", а через несколько месяцев перешел в газету "Вести" и работал с нами со дня открытия проекта, был ведущим журналистом издания. Слава готовил публикации на острые социальные темы, проводил расследования, писал репортажи с Евромайдана.

Редакция "Вестей" обращается ко всем свидетелям произошедшего с просьбой сообщить информацию, которая поможет найти преступников. Контактный электронный адрес: info@vesti.ua