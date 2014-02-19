В Москве установят памятник святому равноапостольному князю Владимиру

В Москве планируется установить памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Русская Церковь предложила столичным властям три места в городе для монумента: площадка на Воробьевых горах, Поклонная гора и Лубянка, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Появление памятника князю Владимиру рассматривается в числе мероприятий к памятной дате — тысячелетию со дня его преставления, которое будет отмечаться в 2015 году. Государственная рабочая группа по подготовке памятных мероприятий создана по поручению президента РФ Владимир Путина, а возглавляет ее полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов», — рассказал газете «Известия» член рабочей группы, бывший заммэра Москвы Владимир Ресин.

Места для установки памятника обсуждались оргкомитетом Русской Православной Церкви на минувшей неделе при рассмотрении плана мероприятий в честь тысячелетия преставления крестителя Руси.

В Церкви отметили, что «памятник будет изготовлен по аналогии с мемориалом князя Владимира, установленным на Владимирской горке в Киеве, и над созданием его, вероятнее всего, будет трудиться тот же скульптор, что создавал памятник патриарху Гермогену в Александровском саду Москвы, — Салават Щербаков».

Священнослужители считают, что Лубянская площадь «отлично подходит для монумента такого серьезного историко- культурно-религиозного масштаба».

В то же время Ресин напоминает, что «выбор места под памятник — это компетенция московских властей».

Пока из трех восточнославянских столиц памятник святому равноапостольному князю Владимиру есть только в Киеве.