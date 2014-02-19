Митрополит Антоний: Победить грех силой любви

Последние дни зимы, с точки зрения социо-психологов, издавна принято считать «неблагоприятными» и «депрессивными» для человека. Ну а в нынешнем году, на все это накладывается еще и тревожная, напряженная внутриполитическая и экономическая ситуация. Как же совладать со всем этим простому человеку и найти в себе гармонию и душевное равновесие? Сегодня мы беседуем с Митрополитом Бориспольским и Броварским, Управляющим делами УПЦ, ректором Киевской духовной академии и семинарии, владыкой Антонием, известным также как ближайший помощник Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Владыка Антоний, традиционный эмоциональный и духовный подъем, связанный с зимними святками – от Рождества до Крещения, позади. Многие люди тяжело переносят этот «послепраздничный» период. А если учесть сложную общественно-политическую ситуацию, то и подавно вырисовывается не самая радостная картина. Многих украинцев одолевает уныние. С чем бы Вы обратились к тем нашим собратьям, которые подвержены некоторой растерянности в сегодняшних непростых условиях?

Прежде всего, нужно помнить, что, с точки зрения христианства, уныние – это один из самых страшных грехов, потому, что человек, пребывающий в унынии – уже ни на что не надеется. Он утрачивает надежду на Бога. И когда такие тревожные симптомы подступают, то человек должен с ними бороться. Для каждого по-настоящему верующего человека самое главное, это то, что он ЦЕНИТ ЖИЗНЬ. Он ценит земную жизнь, как начало Жизни Вечной. И если человек по-настоящему понимает значение церковных праздников, то он чувствует и то, что чередование этих праздников дает подспорье христианскому оптимизму.

Один богослов сказал, что Христос рождается не только для того, чтобы прожить человеческую жизнь, а Христос рождается для того, чтобы умереть человеческой смертью. Но именно в этом парадоксе и состоит христианский оптимизм. Потому что мы понимаем, что Христос умирает для того, чтобы каждый человек имел соучастие в его Вечной Жизни. Поэтому, для верующего человека, который не просто формально верит, а который живет своей верой, уныния не может быть в принципе.

Вы упомянули о Воскресении Христовом. На прошлой неделе начался подготовительный период к Великому посту. А сам пост начинается после Прощеного воскресенья (2 марта) и длится как раз до Пасхи. Таким образом, получается, что сейчас уже начинается подготовка к одному из важнейших христианских праздников – Светлому Христову Воскресению?

Действительно, после окончания зимних святок, точнее, почти сразу же после Богоявления, начинается подготовительный период к Великому посту. Пост – это период, когда человек свою очищает душу для того, чтобы достойно встретить Воскресение Христово. То есть, это период ДУХОВНОЙ ВЕСНЫ. Человек в эти дни обновляется. Пост еще принято называть духовным подвигом.

Ну, вообще-то, подвиги как-то привычнее ассоциировать с войной…

Великий пост, действительно, можно трактовать как своеобразную сорокадневную войну. Но не с кем-то, а с самим собой, со всеми своими недостатками. Важно понимать, что Пост – это не только воздержание от пищи. Пост – это не цель, а средство, чтобы сосредоточиться и подумать о своей душе. Без этого пост становится всего лишь диетой. При этом есть даже предупреждение, что само только воздержание от пищи, без молитвы, без внутреннего взгляда в свою душу, может быть ОПАСНЫМ. Потому что, если человек просто долго не ест, не понимая для чего, то он может попросту нанести вред своему физическому здоровью, не приобретя при этом никаких духовных добродетелей.

И как раз для того, чтобы человек понимал, что такое пост, и насколько он важен, Церковь установила подготовительный период в несколько недель, каждая из которых имеет свое определенное посвящение. В этот период за Литургией в воскресные дни читаются отрывки из Евангелия, в которых нам подается образ Добродетели.

А в чем состоит символизм Прощеного воскресенья?

Весь подготовительный период посвящен тому, что церковь говорит нам о тех добродетелях, которые нам необходимы, чтобы начать правильно поститься. Нам как бы дается возможность НАЧАТЬ ВСЕ С НАЧАЛА. Почему мы и просим прощения.

То есть, это своеобразная «точка отсчета»?

Да, точка отсчета для нового пути. Можно даже сказать, что «духовный год» для человека начинается с первого дня Великого поста. Потому что он просил прощения у всех, кого обидел в течении года, и сам простил. Ибо «без прощения своего – ты не надейся на прощение Божье». А прощение – это и покаяние, и смирение. В Великий пост мы должны вступить в состоянии примирения с ближними. Это время очищения, духовного обновления перед Пасхой, соответственно, нужно постараться положить начало своему очищению, освободиться от бремени вины перед ближними, и действительно со всеми примириться, всех от сердца простить.

А ведь это, похоже, как раз то, чего сейчас так не хватает нашему обществу, каждому человеку. Понять, простить, принять друг друга. И начать строить отношения с новой точки отсчета… Возможно, в этом есть глубокий смысл, что эти вопросы встают перед нами так отчетливо именно в эти дни?

Безусловно. Потому что есть определенное противоречие в том, что люди видят, и в том, что люди иногда заявляют. Мы привыкли говорить, что украинское общество – это общество религиозное, и, в основном, христианское общество. Но ведь, на самом-то деле, с чего начинается Евангельская проповедь? Она начинается с вполне определенного призыва: «Покайтесь! Потому что приблизилось Царство Божье». Святые отцы говорят, что тот, кто способен каяться – способен жить Богом. То есть, без покаянного чувства – нет религиозной жизни. И это должен осознавать каждый человек. Ведь порой мы переживаем такие сильные эмоции, которые делают нас не способными оценить правильно и свое поведение, и поведение ближнего. Поэтому здесь очень важно – милосердно отнестись к тому, кто рядом; к тому, кто, возможно, не понимает и даже не принимает мои убеждения. Но он такой же, как и я! Возможно, в таких же условиях живет, как и я. А может быть даже в худших.

Владыка, что, на Ваш взгляд, сегодня, в эти непростые и тревожные дни, наиболее важно осознать обществу и каждому человеку, с точки зрения христианской духовности?

Самое важное – помнить, что создало и сохраняло украинскую цивилизацию на протяжении многих веков. Это именно Христианство. И поэтому, мы должны быть достойны, и не просто формально, этого высокого звания. Мы должны быть подлинными христианами в своей жизни. И в этот период, в преддверии Великого поста и, собственно, в период поста, мы должны по-другому посмотреть на самих себя, на своих ближних, на то, как мы живем. Для верующего человека очень важно стремиться жить по-христиански.

Один философ и поэт сказал, что не всегда нужно говорить Богу, что у меня есть проблема, иногда очень важно повернуться к проблеме и сказать: «У меня есть Бог».

Бог милосерден. Он – абсолютная Любовь, абсолютное Долготерпение. Если мы всегда будем осознавать это, нам будет легче посмотреть на многие вещи, и это даст нам силу бороться с теми недостатками, которые есть внутри нас, и с теми недостатками, которые есть вокруг. Но не силой ненависти, а силой Любви.

Газета "Сегодня"