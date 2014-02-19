В Донецкой епархии УПЦ молятся о погибших шахтерах и оказывают поддержку их близким

Священники Донецкой епархии УПЦ молятся о шахтерах, погибших во время аварии на шахте в городе Макеевка Донецкой области, сообщил пресс-секретарь Донецкой епархии священник Георгий Гуляев.

«Церковь со скорбью в сердце приняла известие о гибели семерых жителей Макеевки. Родственники погибших уже обратились в православные храмы, чтобы совершить отпевание усопших. Священники по мере сил поддерживают родственников жертв аварии», — рассказал отец Георгий.

Вечером 17 февраля на шахте „Северная” ГП «Макеевуголь» на горизонте 815 м произошел взрыв метана. По данным МЧС, в результате взрыва погибли 7 горняков. Еще 9 с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы Донецка и Макеевки. Всего в шахте работало 87 горняков. Причина взрыва устанавливается.

Рravmir.ru