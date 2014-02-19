Глава УПЦ КП призвал прекратить насилие и предупредил Януковича о высшей мере его ответственности

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал Президента Украины, лидеров оппозиции и общественных активистов отложить обвинения и немедленно возобновить переговоры и достичь положительного результата.

Об этом говорится в заявлении патриарха Филарета, обнародованном сегодня вечером пресс - центром Киевской патриархии.

«В центре Киева льется кровь, есть тяжелораненые и убитые. Церковь не раз за последние три месяца повторяла три вещи, необходимые для выхода из кризиса: прекращение насилия, результативный диалог сторон, политический компромисс. Вместо этого происходит эскалация насилия, диалог не приносит положительных результатов, события свидетельствуют о нежелании находить взаимопонимание», - подчеркнул глава УПЦ КП.

Он замечает, что церковь не может вместо политических, государственных и общественных деятелей вывести Украину из кризиса.

«Но мы обязаны сегодня снова повторить: немедленно прекратите насилие! Помните - за каждого убитого, каждого искалеченного, каждого безосновательно преследуемого виновными будет лично дан ответ перед Богом», - отмечает глава УПЦ КП.

«Повторяю слова, сказанные почти месяц назад непосредственно к Президенту как высшему руководителю государственной власти и лидеру политической силы, которая имеет большинство в парламенте: законом и занимаемой должностью Вам дано больше власти и полномочий в стране, поэтому и степень Вашей ответственности - самая высокая», - отмечает далее патриарх Филарет.

Он напомнил при этом слова Иисуса Христа о том, что «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими », и слова Спасителя: «все, взявшие меч, от меча погибнут».

«Призываю Вас выбрать блаженный миротворческий путь, а не путь к силе! «От всякого, кому дано много, много и требуется, и кому много вверено, с того больше и спросится», - говорится в заявлении патриарха Филарета.