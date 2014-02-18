Управляющий делами УПЦ: Братья и сестры, не разрывайте Украину!

Управляющий Украинской Православной Церкви, ректор Киевских духовных школ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич):

- С самого начала политического кризиса и в течение всего периода противостояния Украинская Православная Церковь неоднократно призывала к прекращению насилия и мирного разрешения конфликта. К большому сожалению, голос Церкви не был услышан.

18 февраля на улицах Киева снова возобновилось силовое противостояние, пролилась кровь, погибли люди. В эти минуты мы слышим тревожные сообщения о новых столкновениях на Майдане Независимости.

В это трудное время мы еще и еще раз категорически осуждаем кровопролития и призываем: остановитесь, немедленно прекратите насилие и восстановите диалог!

Наша страна уже третий месяц балансирует на грани национальной катастрофы. Сейчас все, и власть, и оппозиция, и каждый из нас должны осознать ответственность перед Богом за свои поступки. Угроза гражданской войны и экономического краха в Украине становится, увы, все более реальной.

Призываем стороны противостояния: Братья и сестры, не разрывайте Украину!

Призываем всех верных: молимся и просим Господа, чтобы Он вразумил нас и указал путь к примирению!