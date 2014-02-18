В Чернигове почтили память святителя Феодосия Черниговского

18 февраля, в день памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (+1696), управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний возглавил Божественную литургию в кафедральном Свято-Троицком соборе города Чернигова.

Его Высокопреосвященству сослужили: архиепископы Черниговский и Новгород-Северский Амвросий и архиепископ Яготинский Серафим, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан и Нежинский и Прилуцкий Ириней, а также духовенство епархии.

Рака с нетленными мощами подвижника, который считается небесным покровителем древнего города, была установлена в центре храма, чтобы каждый верующий мог обратиться к святителя со словами горячих молитв, просьбой о помощи, об исцелении от недугов телесных или духовных, или поблагодарить за покровительство.

В завершение богослужения был отслужен молебен святителю Феодосию перед честными мощами.

*** Святой Феодосий Черниговский - выходец из дворянского рода, воспитанник Киевского братского монастыря, был одним из самых образованных людей XVII века. Он был учеником Епифания Славинецкого, Иннокентия Гизеля и др. Святитель выступал за воссоединение Русской и Киевской Митрополий и участвовал в посольстве, что увенчалось подписанием соответствующих грамот (1685 г). Его епископская хиротония состоялась в 1692 года. В управление Черниговской кафедрой вступил в 1693 году. Отошел ко Господу святитель Феодосий в 1696 году. К лику святых причислен в 1896 году.

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