В Петербурге торжественно открыли год преподобного Сергия Радонежского

Год празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского торжественно открыт в Санкт-Петербурге 15 февраля, в праздник Сретения Господня. В Троице-Сергиевой пустыни была совершена Божественная литургия, которую возглавил архиепископ Петергофский Амвросий, пишет Вода Живая.

Архиепископ Амвросий освятил житийный образ преподобного Сергия, написанный студентами иконописного отделения СПбПДА для академического храма Двенадцати апостолов. Затем он огласил послание митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира.

«Игумен Земли Русской — преподобный Сергий Радонежский — по праву является национальным героем не только для православных христиан, но и для каждого жителя России. В наше время забвения евангельских заповедей, разрушения духовных ценностей, дефицита любви, милосердия и согласия между людьми и государствами актуальны и важны его слова, звучащие из глубины веков как духовное завещание современному миру: «Любовью и единением спасемся», — отмечено в обращении правящего архиерея.

Юбилей «игумена Земли Русской», получивший указом президента России статус праздника федерального значения, будет широко отмечаться в России.

«Не великие политики, не люди, обладающие материальным богатством и силой, прославляются в этот год нашим Отечеством, а смиренный монах, который преданностью Богу, верой, любовью к земному Отечеству, кротостью и настоящей мудростью снискал такое благоговейное почитание, к которому он не стремился при жизни, но которое вот уже на протяжении многих столетий продолжается, и сегодня вновь пришло к нам», — сказал архиепископ Амвросий.

От имени городского правительства с открытием Года преподобного Сергия Радонежского клириков и мирян поздравил вице-губернатор Василий Кичеджи.

В региональном плане юбилейных мероприятий предусмотрены реставрация зданий Троице-Сергиевой пустыни, конференция «Преподобный Сергий Радонежский и его эпоха в истории и культуре России», фестиваль христианского кино, историко-краеведческий конкурс, олимпиады и экскурсии для школьников, концерты духовной музыки. Будут проведены молодежная дискуссия «Образ преподобного Сергия Радонежского в русской литературе», выставка «Монашеский подвиг в русской истории». Выйдет в свет альбом о воссоздании в Царском Селе храма, носящего имя святого. Важнейшим событием станет восстановление и освящение этого храма.

Правмир