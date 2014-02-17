В Киевской духовной академии обсудили качество в православном богословском образовании

17 февраля 2014 года в Киевской духовной академии состоялось заседание международной рабочей группы «Качество в православном богословском образовании» (Quality in Orthodox Theological Education, QuOTE). Работу заседания возглавил ректор Киевской духовной академии и семинарии, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В заседании приняли участие: архиепископ Иов (Свято-Сергиевский богословский институт), председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ епископ Ирпенский Климент, протоиерей Ежи Тофилюк (Христианская Варшавская Богословская Академия), профессор Павел Мейендорф (Свято-Владимирская Богословская семинария в Нью-Йорке), протоиерей Григорий Стамкопулос (Высшая Церковная академия, Салоники), протоиерей Рауно Пиетаринен (Йоэнсууйская православная семинария, Финляндия), диакон Алексий Сафонов (Общецерковная аспирантура и докторантура, Россия), первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик, а также члены профессорско-преподавательской корпорации Киевских духовных школ.

Открывая заседание, Высокопреосвященнейший митрополит Антоний рассказал гостям об истории и современном положении Киевских духовных школ, затем владыка ректор представил вниманию собравшихся доклад «Реформирование системы духовного образования Украинской Православной Церкви на современном этапе».

Далее согласно регламенту слово было предоставлено первому проректору КДА протоиерею Сергию Ющику, выступившему с сообщением на тему: «Организация учебного процесса в КДАиС: современное состояние».

После чего состоялось обсуждение докладов.

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